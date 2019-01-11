В Александрове нашли труп замерзшей насмерть девушки

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-11T12:13:49+03:00

Она пропала 9 января 2019 года, а 10 — ее нашли мертвой

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Последний раз 28-летнюю Юлию Морозову видели в Александрове 8 января 2019 года. Она часто выходила на улицы города и бродила туда-сюда. Как сообщили «Комсомолке» в Следственном Комитете, девушка в очередной раз решила прогуляться. И не вернулась домой. По предварительной информации, Юлия замерзла.

- Признаков криминального характера смерти не установлено. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы, благодаря которым выяснится точная причина смерти девушки. Предположительно, смерть наступила в результате переохлаждения, - сказала Ирина Минина, старший помощник руководителя управления Следственного Комитета РФ по Владимирской области.