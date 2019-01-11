Клиентский офис «Александровский» ООО «ЭСВ» теперь располагается по новому адресу: Советский переулок, д. 1 А
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Гарантирующий поставщик электроэнергии «Энергосбыт Волга» обращает внимание своих клиентов, что с 9 января 2019 года клиентский офис «Александровский» располагается по новому адресу: 601650, г. Александров, Советский переулок, д. 1 А (вход со двора).
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам:
+7 (49244) 3-03-64, 3-00-98, 3-00-12.
+7 (4922) 37-16-09