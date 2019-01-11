На реке Оке задержали браконьера

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-11T10:33:34+03:00

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы

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Сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте провели рейд в Навашинском районе Нижегородской области, в ходе которого задержали 52-летнего местного жителя. Он ловил рыбу способом «ставки», с применением орудий лова – «косынка» в количестве 12 штук. Запрещенные виды орудия лова рыбы и улов изъяты.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы до двух лет.