2019-01-11T10:26:21+03:00
Общество

Главу Суздальской ветеринарной станции обвиняют в превышении полномочий

В УФСБ считают, что он оказывал услуги местному предпринимателю по заниженной цене
Алексей СУХОВ
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УФСБ России по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении начальника Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных. Его обвиняют в превышении полномочий.

По версии следствия, в мае 2015 года в "Суздальской райСББЖ" совместно с департаментом ветеринарии разработали прейскурант на ветеринарные услуги. Однако после этого руководитель ветеринарной станции единолично без согласования с департаментом ветеринарии издал приказы об изменении стоимости ветеринарных услуг для обслуживания мясоперерабатывающего цеха одного из индивидуальных предпринимателей. И потом, как считают в ФСБ, с июня 2015 года по июнь 2018 года в станции работали по заниженной цене. В УФСБ считают, что в результате этого государство недополучило около 10 миллионов рублей, а эта сумма равна двухлетнему объему бюджетного финансирования учреждения.

Начальнику "Суздальской райСББЖ" может грозить штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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