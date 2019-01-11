На месте пожара в Суздальском районе нашли труп старушки
11 января в с. Туртино сгорело нежилое здание
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 00.30 11 января в МЧС поступило сообщение о пожаре дома в с. Туртино Суздальского района. Огонь быстро распространился по всей площади - 90 квадратных метров - одноэтажного деревянного дома.
На месте пожара работали 12 человек и 4 единицы техники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, спасатели обнаружили труп женщины 1940 года рождения. Ее личность и причина пожара устанавливаются.