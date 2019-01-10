Во владимирской библиотеке стартует акция "Подвешенная книга"

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:41:53+03:00

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15 января в Культурно-образовательном центре (проспект Ленина. 12) стартует акция «Подвешенная книга». Сотрудники детского абонемента приглашают юных читателей написать (или нарисовать) отзыв на книжку, которую они брали в библиотеке и которая им очень понравилась.

Отзыв должен быть ярким и запоминающимся, чтобы сверстники заинтересовались книгой и тоже взяли ее почитать. Книги с отзывами на них будут подвешены на самом видном месте детского абонемента, так что пройти мимо будет невозможно!

Акция продлится в течение трех месяцев. Ее итоги будут подведены в конце марта, в рамках Недели детской и юношеской книги. Самых активных и креативных участников ждут памятные призы.

Стартует акция в 12 часов. Вход - свободный.