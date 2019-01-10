2019-01-10T18:36:00+03:00
Общество

Во Владимире проверяют очистку крыш от наледи и снега

На горячую линию поступило два звонка по поводу свисающих сосулек
Алексей СУХОВ
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Сити-менеджер Андрей Шохин распорядился организовать и проконтролировать уборку с кровель зданий снега и наледи. Очищать крыши обязаны собственники и арендаторы зданий и нанимаемые ими коммунальные службы и управляющие организации.

С начала этого года на «горячую линию» поступило всего 2 звонка от жителей с информацией о каскадах сосулек, нависающих с кровель жилых домов. По каждому из обращений приняты меры.

К слову, подобные нарушения караются штрафом на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. стных лиц - от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы на должностных лиц могут возрасти до 50 тысяч рублей. а на юридических - до 200 тысяч рублей.

Если управляющая компания, ТСЖ или ЖСК не выполняют своих обязанностей, жители могут пожаловаться по телефону 53-26-30 (в рабочее время) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 53-11-48 или 05 (круглосуточно).

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