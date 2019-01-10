В канун старого нового года владимирцев ждет вечер сюрпризов
Жителей областного центра приглашают в филармонию
фото предоставлено областной филармонией
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Владимирский русский оркестр в этом году отмечает 30-летие творческой деятельности, а музыкальные события, связанные с юбилеем оркестра, будут происходить в течение всего сезона.
Уже 12 января Владимирский русский оркестр приглашает зрителей на «Вечер сюрпризов». Музыкальный вечер будет посвящен жгучей балканской и цыганской музыке.
Вместе с Владимирским русским оркестром гостям предстоит погрузиться в атмосферу веселья и радости, устоять на месте будет невозможно! В концерте принимают участие: солисты филармонии и приглашенные гости.