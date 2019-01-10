В Вязниковском районе полтора месяца ищут мужчину
Он ушел из дома 26 ноября 2018 года
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит помочь в поисках 42-летнего Геннадия Кетова, который жил в деревне Серково, Вязниковского района. Некоторое время проживал и в Камешкове.
С 26 ноября 2018 года его местонахождение не установлено.
Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы светло-русые.
Был одет: темно-синяя куртка, синие брюки, синие кроссовки, серая шапка.
С собой: черный пакет.
Кто обладает какой-либо информацией о мужчине, звоните по телефону 112.