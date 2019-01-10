2019-01-10T17:36:36+03:00
Общество

Во Владимире наградят жителей за лучшее новогоднее оформление

Награждение пройдет в 12.30
Артем Бердник
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13 января, в канун Старого нового года во Владимире на Соборной площади пройдет традиционный забег Дедов Морозов. На этом же мероприятии состоится награждение за лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. Награждение пройдет в 12.30 на авансцене праздника, у памятника Андрею Рублеву.

В этом году Андрей Шохин распорядился отметить не только предприятия и организации, но и горожан, которые украсили оригинальными новогодними элементами свои жилые дома.

Благодарственные письма администрации города будут вручены лауреатам в рамках награждения лучших Дедов Морозов и Снегурочек. Ну, а в самом забеге традиционно смогут участвовать все желающие.

Напомним, что с 12.00 до 14.00 будет закрыто движение всего транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

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