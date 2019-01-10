В Октябрьском районном суде появился новый председатель

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:28:22+03:00

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Новым председателем Октябрьского районного суда на ближайшие шесть лет стал тридцатисемилетний юрист, до этого исполняющим обязанности председателя была Наталья Авдеева. Соответствующий указ был подписан в декабре прошлого года. Антон Колосов, окончивший Владимирский институт МЮ РФ в 20202 году и через три года защитивший кандидатскую диссертацию, начал свою судейскую в 2011 году в качестве судьи Александровского городского суда. Позднее он занимал должности заместителя и председателя Ковровского городского суда. К исполнению своих обязанностей новый председатель приступит 11 января.