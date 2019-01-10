Департамент природопользования Владимирской области возглавил москвич Руслан Баринов

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:13:01+03:00

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10 января директором департамента природопользования и охраны окружающей среды назначен Руслан Баринов. Ранее он был главным инженером ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ».

Руслан Баринов родился в 1975 году в поселке Новом Московской области. В 1997 году окончил Московский госуниверситет леса. С 1994 года работал в во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны природы, Департаменте государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов РФ, Управлении государственного экологического надзора, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Объединенном эколого-технологическом и научно-исследовательском центре по обеззараживанию РАО и охране окружающей среды.

Напомним, 3 мая 2018 года суд отстранил от занимаемой должности директора департамента природопользования Алексея Мигачева, проходящего фигурантом по уголовному делу о превышении служебных полномочий.