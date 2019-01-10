2019-01-10T17:13:01+03:00
Политика

Департамент природопользования Владимирской области возглавил москвич Руслан Баринов

Кресло главы ведомства пустовало более полугода
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 января директором департамента природопользования и охраны окружающей среды назначен Руслан Баринов. Ранее он был главным инженером ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ».

Руслан Баринов родился в 1975 году в поселке Новом Московской области. В 1997 году окончил Московский госуниверситет леса. С 1994 года работал в во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны природы, Департаменте государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов РФ, Управлении государственного экологического надзора, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Объединенном эколого-технологическом и научно-исследовательском центре по обеззараживанию РАО и охране окружающей среды.

Напомним, 3 мая 2018 года суд отстранил от занимаемой должности директора департамента природопользования Алексея Мигачева, проходящего фигурантом по уголовному делу о превышении служебных полномочий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В канун старого нового года владимирцев ждет вечер сюрпризов
В Вязниковском районе полтора месяца ищут мужчину
Во Владимире наградят жителей за лучшее новогоднее оформление
В Октябрьском районном суде появился новый председатель
Кольчугинец "стащил" золото у подруги на 100 тысяч рублей
После пожара в Карабаново на пепелище нашли труп мужчины
Гусевские родители скрывали гибель шестимесячного малыша
За первую неделю 2019 более 4 тысяч владимирцев решили найти новую работу
Владимирскому борцу присвоили звания Мастера спорта международного класса
В ВлГУ научат лепить и обжигать глину
Деды Морозы перекроют центр Владимира на два часа
Шестеро владимирцев обманывали страховщиков
Во Владимирской области на крещение оборудуют 51 купель
Работникам санатория в Петушинском районе задолжали более миллиона рублей
Жительница Гусь-Хрустального шарила по раздевалкам на своей работе
За один праздничный день владимирская таможня перечислила в бюджет 24 миллиона рублей
Владимирец судится с транспортной компанией из-за сорванного выпускного