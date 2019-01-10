2019-01-10T16:53:31+03:00
Происшествия

Кольчугинец "стащил" золото у подруги на 100 тысяч рублей

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы
Валерия Рудометова
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7 января текущего года в полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила о краже украшений из золота на сумму около 100 000 рублей.

Спустя несколько часов полиция задержала вора драгоценностей - им оказался 35-летний местный житель.

По данным пресс-службы УМВД, подозреваемый был в гостях у женщины и выбрал для кражи тот момент, когда она куда-то отойдет. Украшения лежали на видном месте, поэтому вор без труда их забрал, а потом продал.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за кражу. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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