2019-01-10T16:45:15+03:00
Происшествия

После пожара в Карабаново на пепелище нашли труп мужчины

Выгорело 25 квадратных метров
Ольга МАКАРОВА
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фото ГУ МЧС России по Владимирской областифото ГУ МЧС России по Владимирской областиФото: материалы пресс-служб
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В 12-29 на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в Александровском районе, в городе Карабаново. Спасатели были на месте событий уже спустя 6 минут после вызова. Несмотря на оперативность тушения, открытое горение устранили уже к 12.45, в выгоревшем изнутри деревянном доме нашли труп мужчины 1977 года рождения.

Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров - выгорела внутренняя отделка и имущество.

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