Гусевские родители скрывали гибель шестимесячного малыша

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:30:46+03:00

Они даже не оформили на него свидетельство о рождении

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Гусь-Хрустальном. Родители ребенка скрывали трагедию от врачей и родителей и даже не оформили на малыша свидетельство о рождении. Судмедэксперт пришел в выводу, что мальчик умер от последствий пневмонии.

Родители ребенка - сожители. На момент начала их отношений у женщины уже была маленькая дочь, потом у них родились два мальчика. Младший сын родился в июне 2018 года, сразу после выписки из роддома малыша дважды посетила патронажная сестра. С 17 июля родители перестали открывать двери врачам.

Врачи не раз пытались выяснить, что случилось. Но родители игнорировали их визиты. Однажды доктора узнали в полиции, что семья переехала и снова попробовали навестить малыша. Но ничего не получилось.

Следствие установило, что утром 8 декабря 2018 года родители покормили мальчика и ушли на кухню. Когда они вернулись, обнаружили малыша мертвым. Следком отмечает, что материальное положение семьи было вполне достаточным, чтобы создать нормальные условия проживания для ребенка. Однако новорожденный мальчик был оставлен без медицинской помощи и наблюдения, что привело к трагедии. Старший полуторагодовалый сын женщины сейчас находится на воспитании в государственном учреждении. Девочка осталась на иждивении матери, за семьей установлен контроль.