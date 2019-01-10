За первую неделю 2019 более 4 тысяч владимирцев решили найти новую работу

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:10:35+03:00

Чаще всего идут в продажи

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Аналитики ведущей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter выяснили, что в первые дни 2019 года (с 1 по 8 января включительно) на сайте hh.ru опубликовали свои резюме почти 4 тысячи владимирцев.

Среди тех, кто в начале года решил сменить работу преобладают мужчины – на них приходится 67,8% резюме. Половина резюме была выложена людьми от 18 до 30 лет.

У 72% соискателей опыт работы превышает шесть лет. Столько же имеют высшее образование, - сообщает hh.ru

Чаще всего жители Владимира размещали резюме в сфере «Продажи», на втором месте оказалась сфера «Начало карьеры», на третьем – «Административный персонал».