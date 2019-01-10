2019-01-10T15:42:25+03:00
Спорт

Владимирскому борцу присвоили звания Мастера спорта международного класса

Он выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе среди глухих
Артём Черепанов
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Иван КонстантиновИван Константинов
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Министр спорта России Павел Колобков присвоил звание «Мастер спорта России международного класса» владимирскому борцу (спорт глухих) Ивану Константинову. Соответствующий приказ подписан 29 декабря 2018 года.

Звание присваивоено по итогам международных соревнований. Иван Константинов завоевал золотую медаль на V чемпионате мира по спорту глухих в дисциплине «греко-римская борьба», проходившем во Владимире в июне 2018 года. Право выступать на этих соревнованиях спортсмен получил после того, как в феврале прошлого года выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих.

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