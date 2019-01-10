2019-01-10T13:56:56+03:00
Общество

В ВлГУ научат лепить и обжигать глину

В январе начнутся занятия по новой программе повышения квалификации.
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Занятия будут проходить в формате мастер-классов. Каждый обучающийся сможет выполнить и забрать домой минимум четыре керамических изделия. Курсы предполагают работу с глиной с последующим обжигом, что позволит создать полноценные законченные керамические изделия.

Слушатели научаться методам формования из кома, жгута, пласта, с использованием матрицы. Изделия будут декорироваться стеками, штампами, глиной, бисером, с помощью различных техник: фроттаж, ангобирование, сграффито.

Обучающиеся освоят традиционную для Руси технологию молочения керамики (изделие купают в молоке и обжигают повторно).

Стоимость обучения 3500 рублей. По итогам будет выдан сертификат о повышении квалификации государственного образца.Занятия будет вести преподаватель кафедры архитектуры Института архитектуры, строительства и энергетики Евгения Куликова.

Курсы будут проходить в аудитории №012 корпуса №1 ВлГУ (ул. Горького, 87). Предварительное расписание занятий: понедельник и среда с 18 до 20 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деды Морозы перекроют центр Владимира на два часа
Шестеро владимирцев обманывали страховщиков
Во Владимирской области на крещение оборудуют 51 купель
Работникам санатория в Петушинском районе задолжали более миллиона рублей
Жительница Гусь-Хрустального шарила по раздевалкам на своей работе
За один праздничный день владимирская таможня перечислила в бюджет 24 миллиона рублей
Владимирец судится с транспортной компанией из-за сорванного выпускного
Во Владимире всю ночь искали мать четверых детей
У жителя Киржача нашли почти 700 грамм разных наркотиков
На Пекинке лоб в лоб столкнулись две машины
Двое жителей Петушков пытались обмануть миграционную службу
Кольчугинец разбивал стекла машин и забирал видеорегистраторы
Хоккеисты из Судогды выиграли Всероссийский турнир памяти Александра Рагулина
Владимирский борец получил звание «Мастер спорта России международного класса»
В новогодние праздники "скорая" выезжала к владимирцам больше трех тысяч раз
В Покрове пьяный водитель может лишиться свободы
Кольчугинцу грозит до четырех лет тюрьмы за кражу стиральной машинки
В Киржаче горожанин выиграл суд у застройщика
Жительницу Кольчугино подозревают в убийстве новорожденной дочки
Водитель из Петушков второй раз попался пьяным за рулем
Кольчугинец, приехавший погостить во Владимир, обокрал автовладельцев
В новогодние каникулы во Владимирской области родилось 202 ребенка
Владимирец с помощью мобильника обокрал горожанина
Рыбаки Гусь-Хрустального выпустили в озеро больше 250 карасей
В новогодние праздники во Владимирской области заболело больше 4 тысяч человек
С наступившим рождеством владимирцев поздравит ансамбль под управлением Владимира Спивакова
В деревню Побочнево Ковровского района пришел газ