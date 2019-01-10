В ВлГУ научат лепить и обжигать глину

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:56:56+03:00

В январе начнутся занятия по новой программе повышения квалификации.

Изменить размер текста: A A

Занятия будут проходить в формате мастер-классов. Каждый обучающийся сможет выполнить и забрать домой минимум четыре керамических изделия. Курсы предполагают работу с глиной с последующим обжигом, что позволит создать полноценные законченные керамические изделия.

Слушатели научаться методам формования из кома, жгута, пласта, с использованием матрицы. Изделия будут декорироваться стеками, штампами, глиной, бисером, с помощью различных техник: фроттаж, ангобирование, сграффито.

Обучающиеся освоят традиционную для Руси технологию молочения керамики (изделие купают в молоке и обжигают повторно).

Стоимость обучения 3500 рублей. По итогам будет выдан сертификат о повышении квалификации государственного образца.Занятия будет вести преподаватель кафедры архитектуры Института архитектуры, строительства и энергетики Евгения Куликова.

Курсы будут проходить в аудитории №012 корпуса №1 ВлГУ (ул. Горького, 87). Предварительное расписание занятий: понедельник и среда с 18 до 20 часов.