Деды Морозы перекроют центр Владимира на два часа
13 января водителям нужно будет искать пути объезда
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На время проведения «Забега Дедов Морозов» 13 января с 12 до 14 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.
Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской и Никитской.