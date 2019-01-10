Шестеро владимирцев обманывали страховщиков

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:29:18+03:00

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Жители областного центра пойдут под суд за совершение мошенничества в сфере страхования. Еще в 2015 – 2016 годах четверо горожан не раз организовывали фиктивные столкновения автомобилей, потом вызывали на место инициированной аварии знакомых сотрудников ГИБДД, чтобы оформить аварию по правилам. Готовые документы товарищи предъявляли в страховую компанию, чтобы получить выплату по договору ОСАГО. Мошенничество вскрылось и сейчас в отношении четверых знакомых, в том числе двух бывших сотрудников ГИБДД, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой. Еще двоим предъявлено обвинение в совершении группой лиц мошенничества в сфере страхования. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд, судебное заседание назначено на 23 января.