Во Владимирской области на крещение оборудуют 51 купель
В ночь с 18 на 19 января тысячи людей принимают участие в крещенских купаниях. Во Владимире, по традиции, окунуться можно будет в четырех местах: на Семязино, озере Глубоком, в пруду Заклязьменском и в Гусинке.
Всего в регионе подготовлена 51 купель (полный список можно посмотреть на официальном сайте МЧС). Не исключено, что список может быть дополнен.
- В ночь крещенских купаний будут дежурить спасатели и медики, полиция. Официальные места будут оборудованы в соответствии с установленными нормами, здесь будут дополнительно развёрнуты палатки для обогрева и раздевалки. - подчеркнули в областном управлении МЧС.
Безопасность проведения крещенских купаний во Владимирской области будут обеспечивать более 500 человек.
Купание в несанкционированных местах опасно для жизни!