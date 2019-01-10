Во Владимирской области на крещение оборудуют 51 купель

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:15:15+03:00

Безопасность будут обеспечивать более 500 человек

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В ночь с 18 на 19 января тысячи людей принимают участие в крещенских купаниях. Во Владимире, по традиции, окунуться можно будет в четырех местах: на Семязино, озере Глубоком, в пруду Заклязьменском и в Гусинке.

Всего в регионе подготовлена 51 купель (полный список можно посмотреть на официальном сайте МЧС). Не исключено, что список может быть дополнен.

- В ночь крещенских купаний будут дежурить спасатели и медики, полиция. Официальные места будут оборудованы в соответствии с установленными нормами, здесь будут дополнительно развёрнуты палатки для обогрева и раздевалки. - подчеркнули в областном управлении МЧС.

Безопасность проведения крещенских купаний во Владимирской области будут обеспечивать более 500 человек.

Купание в несанкционированных местах опасно для жизни!