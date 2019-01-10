Работникам санатория в Петушинском районе задолжали более миллиона рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:57:02+03:00

База давно не работает, но платить по счетам ни один из трех директоров пока не собирается

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Следственным комитетом Российской Федерации по Владимирской области было возбуждено уголовное дело за частичную невыплату заработной платы сотрудникам ЗАО «Санаторий «Сосновый бор». Во время расследования СК планирует проверить деятельность руководителей предприятия.

По данным следствия, руководство с 2016 по 2017 год не выплатило зарплату 11 работникам на общую сумму более 1 миллиона рублей. Обделенные сотрудники были вынуждены искать новую работу.

«Сосновый бор» расположен в Петушинском районе. Долгое время санаторий специализировался на лечении и профилактике заболеваний почек, органов пищеварения и обмена веществ. Последние полгода база отдыха не работает, решается вопрос о признании предприятия банкротом.

За последнее время в санатории трижды менялись директора, поэтому установить, кто из них задолжал работникам — пока не удается. Но расследование уголовного дела продолжается.