Жительница Гусь-Хрустального шарила по раздевалкам на своей работе

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году 30-летняя работница одной фирмы в Гусь-Хрустальном украла у своей коллеги телефон и деньги. В рабочее время она прошла в раздевалки, где лежала одежда сотрудников, и из кармана куртки знакомой вытащила все, что там лежало. Спрятав похищенное у себя, она спокойно вернулась к работе.

В конце рабочего дня потерпевшая обнаружила пропажу и сразу же сообщила в полицию. Ущерб оценили в 10 000 рублей. Подозреваемую быстро нашли — сообщает УМВД России по Владимирской области. Она признала свою вину, похищенное вернули законной владелице, а уголовное дело было направлено в суд.