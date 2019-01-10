За один праздничный день владимирская таможня перечислила в бюджет 24 миллиона рублей
4 января ведомству пришло 40 деклараций на товары
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4 января в адрес Владимирской таможни поступило 40 деклараций на товары от девяти крупных предприятий области. Таможенными платежами в один день поступило около 24 миллионов рублей.
Ведомство сообщает, что в регион ввозились кондитерские изделия, сырье для производства пластика и стекловолокна, а также надстройка для мусоровоза. Товары приехали из Италии, Германии, Турции, Португалии и Украины. Из Владимирской области в Нидерланды поехало химическое сырье.