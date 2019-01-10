Владимирец судится с транспортной компанией из-за сорванного выпускного

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:00:38+03:00

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Владимирцы решили порадовать своих детей необычным выпускным, покатав их на теплоходе. В апреле 2017 года организатор заключил договор с транспортной компанией о фрахтовании теплохода для перевозки организованной группы детей. Катание, запланированное на вечер 25 мая того же года, он оплатил заранее, на деньги, сданные всеми родителями. Однако из-за аварии организаторы не смогли вовремя доставить школьников на теплоход и поездка сорвалась. Разгневанные родители обратились в прокуратуру с заявлением о неисполнении организатором выпускного вечера своих обязательств. Ему пришлось взять кредит, чтобы вернуть все деньги заказчикам, а для этого взять кредит. Компенсировать убытки он потребовал у компании, устраивавшей речные прогулки, однако договориться мирно не удалось. Теперь спор предстоит разрешить Фрунзенскому районному суду.