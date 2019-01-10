Во Владимире всю ночь искали мать четверых детей

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

9 января пропала 47-летняя жительница Владимира Ирина Жихарева. В районе 19.00 она собиралась ехать в деревню Оликово, к мужу. Как сказал ее сын Максим, у папы в деревне хозяйство, а мама всегда ездила ему помогать. Но женщина не успела на автобус. Она позвонила супуругу и детям, сказав, что сядет на попутку. Больше многодетная мать на связь не выходила.

- У мамы в этот день был выходной. Она пришла ко мне на работу, принесла покушать. Потом заскочила к подругам в магазин, а к вечеру хотела сесть на автобус от Содышки. Опоздала на несколько минут. Но домой решила не возвращаться, а сесть на попутку. Когда мама перестала выходить на связь, мы подняли шум: я сразу же взял такси и поехал по той же дороге, до деревни. Но маму не нашел. В пять утра созвонился с поисковым отрядом "Лиза Алерт", а потом написал заявление о пропаже в полицию, - рассказал сын Максим.

Через несколько часов женщина объявилась сама. Оказывается, она пошла в другую деревню, к подруге, там и переночевала. Сейчас трое сыновей и одна дочка счастливы, что мама нашлась: живая и здоровая.

- Теперь надо забрать заявление. Предупредить родственников, что все в порядке. Конечно, никому не пожелаешь почувствовать то, что мы пережили в эту ночь, - поделился Максим.