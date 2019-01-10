У жителя Киржача нашли почти 700 грамм разных наркотиков

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:00:23+03:00

Он хотел продать все на территории своего района

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В конце декабря прошлого года сотрудники Киржачской полиции совместно с ГИБДД задержали 33-летнего местного жителя, давно находящегося «в разработке». В его автомобиле обнаружили брикеты с пресованной массой коричневого цвета, свертки с белым порошком, а также таблетки.

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, что в упаковках находилось 687,9 грамма гашиша, 5,19 грамм амфетамина и более полутора граммов других наркотических веществ. Как сообщает УМВД России по Владимирской области, наркотики задержанный планировал продавать с помощью «закладок» на территории Киржачского района.

На данный момент полицейские выясняют, откуда подозреваемый приобрел такое количество наркотиков. Было возбуждено уголовное дело, а задержанный — арестован.