На Пекинке лоб в лоб столкнулись две машины

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:39:55+03:00

Очевидцы сообщают, что один из участников ДТП выехал на «встречку»

Изменить размер текста: A A

Утром 10 января около 8 утра на Пекинке произошло страшное ДТП, на несколько часов затруднившее движение. По предварительной информации, водитель темной «Мазды» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Део Матиз». После аварии второе авто так и осталось стоять посреди дороги, основной удар пришелся на правую сторону. А вот «Мазда» вылетела на обочину и помята куда серьезнее.

Как сообщают очевидцы, на месте работали сотрудники ГИБДД, бригада «скорой» помощи и реанимобиль. Последний и увез пострадавших, об их состоянии пока не сообщается.