Двое жителей Петушков пытались обмануть миграционную службу

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:15:00+03:00

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Как сообщает УМВД России по Владимирской области, осенью ранее судимые жители города Петушки отправили в отдел по вопросам миграции 9 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья. Однако жилье мигрантам никто предоставлять не собирался.

В отношении 30-летней и 54-летнего подозреваемых возбуждили уголовные дела по признакам за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. У этой статьи предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.