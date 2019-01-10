Владимирец разбивал стекла машин и забирал видеорегистраторы

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:49:12+03:00

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В декабре прошлого года в полицию обратились несколько жителей Фрунзенского района, которые говорили о кражах из их автомобилей видеорегистраторов.

По всем фактам совершенных краж были возбуждены уголовные дела. По данным пресс-службы УМВД, один из потерпевших пояснил, что видел, как от его автомобиля, припаркованного у дома, убегал в подъезд неизвестный мужчина в красной куртке. Подойдя к машине, местный житель увидел разбитое окно и пропажу видеорегистратора.

Полицейские оперативно задержали 32-летнего жителя Кольчугинского района. Он сказал, что приехал во Владимир в гости и в течение четырех дней крал видеорегистраторы, чтобы потом продать.

Мужчина совершил четыре эпизода преступной деятельности. Сумма ущерба составила 18 000 рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.