2019-01-09T18:52:09+03:00
Спорт

Хоккеисты из Судогды выиграли Всероссийский турнир памяти Александра Рагулина

Кубок победителям вручил губернатор Александр Сипягин
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой областной администрациифото предоставлено пресс-службой областной администрации
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9 января в Судогде состоялось закрытие XVIII Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рагулина.

В соревнованиях приняли участие команды из Удмуртской Республики, из Кировской, Московской, Новосибирской, Свердловской и Тверской областей. Владимирскую область представляли хоккейные команды «Судогодец» и «Судогодские львы».

Губернатор наградил победителей и призёров соревнований. Первое место досталось местной команде «Судогодец». Это их первая победа в «родном» турнире после 2012 года. Второе место – у команды «Айсберг» из посёлка Колывань Новосибирской области, третье – у «Газовика» из города Кимры Тверской области.

Губернатор осмотрел строительную площадку, где возводится ледовый дворец. После завершения строительства современного спорткомплекса, которое намечено на конец этого года, ребята смогут тренироваться там независимо от сезона, а хоккейные матчи будут проходить при любой погоде. Кроме крытой ледовой арены со зрительскими трибунами на более чем 200 человек, там будут тренажёрный зал и зал для индивидуальной силовой подготовки. О

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