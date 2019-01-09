Хоккеисты из Судогды выиграли Всероссийский турнир памяти Александра Рагулина

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:52:09+03:00

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9 января в Судогде состоялось закрытие XVIII Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рагулина.

В соревнованиях приняли участие команды из Удмуртской Республики, из Кировской, Московской, Новосибирской, Свердловской и Тверской областей. Владимирскую область представляли хоккейные команды «Судогодец» и «Судогодские львы».

Губернатор наградил победителей и призёров соревнований. Первое место досталось местной команде «Судогодец». Это их первая победа в «родном» турнире после 2012 года. Второе место – у команды «Айсберг» из посёлка Колывань Новосибирской области, третье – у «Газовика» из города Кимры Тверской области.

Губернатор осмотрел строительную площадку, где возводится ледовый дворец. После завершения строительства современного спорткомплекса, которое намечено на конец этого года, ребята смогут тренироваться там независимо от сезона, а хоккейные матчи будут проходить при любой погоде. Кроме крытой ледовой арены со зрительскими трибунами на более чем 200 человек, там будут тренажёрный зал и зал для индивидуальной силовой подготовки. О