2019-01-09T18:44:05+03:00
Спорт

Владимирский борец получил звание «Мастер спорта России международного класса»

Документ о присвоении был подписан 29 декабря 2018 года
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастера спорта России международного класса» (МСМК) владимирскому борцу (спорт глухих) Ивану Константинову.

В общей сложности, согласно вышеназванному приказу министерства, звание МСМК по различным видам спорта получили почти 80 человек из 33 регионов России.

Иван Константинов выступает в весовой категории 97 килограммов. Занимается под руководством заслуженного тренера РФ, главного тренера Федерации греко-римской борьбы Владимирской области, профессора кафедры физического воспитания и спорта ВлГУ Надира Магомедова.

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