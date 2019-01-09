Владимирский борец получил звание «Мастер спорта России международного класса»

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:44:05+03:00

Документ о присвоении был подписан 29 декабря 2018 года

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Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастера спорта России международного класса» (МСМК) владимирскому борцу (спорт глухих) Ивану Константинову.

В общей сложности, согласно вышеназванному приказу министерства, звание МСМК по различным видам спорта получили почти 80 человек из 33 регионов России.

Иван Константинов выступает в весовой категории 97 килограммов. Занимается под руководством заслуженного тренера РФ, главного тренера Федерации греко-римской борьбы Владимирской области, профессора кафедры физического воспитания и спорта ВлГУ Надира Магомедова.