В новогодние праздники "скорая" выезжала к владимирцам больше трех тысяч раз

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:37:44+03:00

Однако не все пациенты открыли медикам двери

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В новогодние каникулы в областном центре было зафиксировано 3080 вызовов бригад скорой помощи, из них 813 к детям. 1022 человека были госпитализированы в больницы.

Чаще всего «скорую» вызывали по поводу ОРВИ (718, из них 495 к детям), ухудшения течения гипертонии (459), острого нарушения мозгового кровообращения (96), острых кишечных инфекций (68, из них 41 к детям), пищевых токсикоинфекций (29, из них 16 к детям), токсических действий спиртов (138) и другой патологии.

В период новогодних каникул был зафиксирован 241 случай травматизма. Кроме того, 17 вызовов поступило к пострадавшим в результате ДТП (3 смертельных случая). В городе было зафиксировано 5 случаев отравления наркотиками.

- В 100 случаях вызывавших «скорую» не оказывалось на месте, в 90 случаях медикам не открыли дверь, в 82 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра, - подчеркнули в департаменте здравоохранения.