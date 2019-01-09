В Покрове пьяный водитель может лишиться свободы
30 декабря 2018 года на одной из улиц города Покрова был остановлен автомобиль «ВАЗ 21074» под управлением 40-летнего местного жителя.
По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. По данным УМВД, проведенное освидетельствование подтвердило предположения полицейских - водитель был пьян.
В ходе проверки полицейские установили, что около года назад мужчина также садился за руль пьяным. Тогда у него отобрали права. На этот раз уже возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Согласно санкции указанной статьи мужчине может грозить наказание в виде крупного штрафа или реального лишения свободы.