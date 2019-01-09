Кольчугинцу грозит до четырех лет тюрьмы за кражу стиральной машинки

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:10:11+03:00

Он хотел сдать ее в пункт приема лома

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, которого обвинили в грабеже.

В декабре прошлого года в полицию обратилась женщина и сказала, что неизвестный пытается украсть ее стиральную машинку с лестничной площадки. Как сообщает пресс-служба УМВД, на место сразу выехали полицейские, которые задержали вора - безработного и ранее судимого кольчугинца.

Он ответил, что хотел сдать машинку в пункт приема металлолома. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Санкцией ч.1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.