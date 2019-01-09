В Киржаче горожанин выиграл суд у застройщика

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:51:43+03:00

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Житель Киржача в мае 2017 года заключил договор долевого строительства с местной компанией, возводящей многоквартирный дом. Согласно договору, горожанин должен был поучить однокомнатную квартиру в строящемся здании не позднее 31 декабря 2017 года. Однако сроки дважды переносились: сначала сдачу дома отложили до конца июня прошлого года, потом сдвинули еще на три месяца. Суд встал на сторону владельца квартиры и частично удовлетворил требования – он получит неустойку в размере ста тысяч рублей. Кроме того, компания еще заплатит штраф в сумме пятьдесят тысяч рублей за то, что не выплатила ее в добровольном порядке. А вот в компенсации морального вреда киржачанину отказали, хотя он оценил ее всего в три тысячи «деревянных».