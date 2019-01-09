Жительницу Кольчугино подозревают в убийстве новорожденной дочки

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:13:48+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Кольчугино. Ее подозревают в убийстве шестимесячной дочки.

Сообщение о гибели новорожденной поступило в полицию вечером 29 декабря 2018 года. Женщина пояснила следователю, что была дома одна с девочкой и, когда она стала капризничать, несколько раз ударила ее рукой. Увидев, что ребенок закатывает глаза, женщина испугалась и побежала к соседке. Приехавшие на место трагедии врачи констатировали смерть малышки. Оценивая характер травм, следователи пришли к выводу о том, что обвиняемая не до конца объективно и искренне рассказывает о произошедшем.

Обвиняемая - воспитанница коррекционной школы. Она жила с сожителем на съемной квартире, родители девочки обустроили для новорожденной приемлемые условия.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая в отношении женщины, являющейся воспитанницей коррекционной школы, устанавливаются истинные обстоятельства гибели новорожденного ребенка.