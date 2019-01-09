Водитель из Петушков второй раз попался пьяным за рулем
Сорокалетнего жителя Петушинского района, управлявшего отечественным автомобилем, задержали накануне нового года на одной из улиц Покрова. Полицейские, остановившие машину, заподозрили, что водитель на5ходится в нетрезвом состоянии, а освидетельствование, проведенное специальным прибором, подтвердило предположение полицейских. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, меньше года назад мужчина совершил аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортом. 9 января отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Теперь жителю Петушинского района грозит крупный штраф или реальное лишение свободы.