Водитель из Петушков второй раз попался пьяным за рулем

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:47:55+03:00

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Сорокалетнего жителя Петушинского района, управлявшего отечественным автомобилем, задержали накануне нового года на одной из улиц Покрова. Полицейские, остановившие машину, заподозрили, что водитель на5ходится в нетрезвом состоянии, а освидетельствование, проведенное специальным прибором, подтвердило предположение полицейских. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, меньше года назад мужчина совершил аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортом. 9 января отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Теперь жителю Петушинского района грозит крупный штраф или реальное лишение свободы.