Кольчугинец, приехавший погостить во Владимир, обокрал автовладельцев

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:25:33+03:00

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В декабре прошлого года несколько жителей Фрунзенского района обнаружив, что с их автомобилей пропали видеорегистраторы, обратились в полицию. Один из мужчин видел, как от его машины, припаркованной около дома, убегал незнакомец в красной куртке, который потом скрылся в подъезде. Подойдя к авто, владелец обнаружил разбитое стекло и пропажу видеорегистратора. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, оперативники отыскали злоумышленника – им оказался тридцатидвухлетний житель Кольчугино, приехавший в областной центр погостить к знакомым. Он признался, что четыре дня похищал технику из припаркованных по соседству автомобилей, которую потом продавал. Сейчас установлено, что кольчугинец причастен к четырем эпизодам, общий ущерб оценивается в восемнадцать тысяч рублей. Расследование уголовных дел продолжается.