В новогодние каникулы во Владимирской области родилось 202 ребенка
Из них - 103 мальчика и 99 девочек
Изменить размер текста:
В период новогодних каникул во Владимирской области появилось на свет 202 ребенка – 103 мальчика и 99 девочек. В одной семье родилась двойня.
Таковы первые результаты деятельности акушеров-гинекологов в наступившем 2019 году и 30 и 31 декабря прошлого года.
Больше всего детей родилось во Владимире - 121, затем следуют Муром (26), Ковров (25), Гусь-Хрустальный (10) и Александров (9).