В новогодние каникулы во Владимирской области родилось 202 ребенка

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:30:52+03:00

Из них - 103 мальчика и 99 девочек

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В период новогодних каникул во Владимирской области появилось на свет 202 ребенка – 103 мальчика и 99 девочек. В одной семье родилась двойня.

Таковы первые результаты деятельности акушеров-гинекологов в наступившем 2019 году и 30 и 31 декабря прошлого года.

Больше всего детей родилось во Владимире - 121, затем следуют Муром (26), Ковров (25), Гусь-Хрустальный (10) и Александров (9).