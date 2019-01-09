2019-01-09T14:14:42+03:00
Происшествия

Владимирец с помощью мобильника обокрал горожанина

За преступление мужчина получил условный срок
Ирина Мальцева
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Житель областного центра украл сотовый телефон у горожанина, а позднее, сидя утром в кафе, обнаружил, что на мобильнике установлено приложение «Мобильный банк». Сначала с помощью смс-сообщений он дважды перевел деньги со счета законного владельца сначала на свой счет, а потом на счет своей знакомой. Затем мужчина снял оставшиеся средства в банкомате, причинив владельцу телефона значительный ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств - явки с повинной, признании вины, раскаянии в содеянном, наличии маленького ребенка у виновного, а также добровольного полного возмещения имущественного ущерба, суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

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