Рыбаки Гусь-Хрустального выпустили в озеро больше 250 карасей

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:59:49+03:00

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В новогодние дни любители рыбной ловли Александр Брагин и Антон Микеров выпустили в озеро парка «Сказка» города Гусь-Хрустального более двухсот пятидесяти карасей.

- Чтобы восстановить разнообразие рыбы, прошлым летом в городском парке уже выпускали молодь щуки, карася, окуня и карпа. Боремся с браконьерами, что сетями уничтожают много рыбы на наших водоёмах. Сами в основном рыбачим по принципу соревнований: поймал – отпусти, - цитирует рыбака Алексея Брагина интернет-портал "Гусь-инфо".

Александр Брагин надеется, что выпущенная в новогодние дни молодь карася будет жить, размножаться и радовать не только рыбаков, но и тех, кто любит родной край.