В новогодние праздники во Владимирской области заболело больше 4 тысяч человек

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:40:20+03:00

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С 31 декабря по 6 января в регионе зарегистрировано 4 211 случаев заболеваний ОРВИ, показатель составил 30,55 на 10 тысяч населения, среди них – 2 694 ребенка.

Во Владимире в больницы обратилось 1 313 человек, среди них – 759 детей, что ниже эпидпорога на 56,4%.

- Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Александрове – 59.2, в Вязниковском районе – 54.6, во Владимире – 38.1, в Меленковском районе – 38.6, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

При ОРВИ заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры, головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологий и заболеваниями иммунной системы.