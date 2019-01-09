С наступившим рождеством владимирцев поздравит ансамбль под управлением Владимира Спивакова
В программе вечера прозвучат камерные произведения для духовых инструментов
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Рождественским подарком для жителей и гостей Владимира будет выступление ансамбля солистов Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.
В составе ансамбля: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Сергей Журавель (флейта), Максим Орехов (гобой) и Павел Шатский (фортепиано), а также заслуженный артист России Станислав Катенин (фагот).
В программе вечера прозвучат камерные произведения для духовых инструментов Бетховена, Пуленка, Дринг.
Концерт пройдет 11 января в зале Центра классической музыки. Начало - в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.