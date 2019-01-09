В деревню Побочнево Ковровского района пришел газ
В преддверии Нового года жители 24 домов деревни Побочнево Ковровского района получили возможность пользоваться природным газом.
За счёт местных жителей была разработана проектная документация, проведена её экспертиза и частично профинансировано строительство газовых сетей протяженностью 1,7 км.
Наличие готовой проектной документации позволило областной и районной администрациям включить строительство газопровода протяженностью 1,6 км в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий, где, кроме федеральных, участвуют средства областного и районного бюджетов.
Стоимость строительства газопровода составила 2,9 миллиона рублей.