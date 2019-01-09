В Муроме осудили преступников, два года назад ограбивших подростка

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:52:25+03:00

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Муромский городской суд вынес приговоры двум местным жителям 27 и 19 лет, виновным в ограблении подростка. Два года назад они напали на парня, избили его и украли мобильный телефон. Суд дал им условные сроки.

Ограбление произошло 30 апреля 2016 года. Заметив 17-летнего парня на улице, злоумышленники решили напасть на него. Подроста ударили по голове, о чего тот на время потерял сознание. Воспользовавшись этим, грабители украли мобильный телефон парня и скрылись.

Ограбленный молодой человек с трудом добрался до дома, мать вызвала ему скорую помощь. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Раскрыть преступление удалось через два года. Грабителей вычислили с помощью современных цифровых технологий. Их задержали в августе 2018 года. Уже на стадии следствия грабители возместили подростку причиненный материальный и моральный вред.

Приговором Муромского городского суда 27-летнему осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а соучастнику преступления - 1,5 лет лишения свободы условно.