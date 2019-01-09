В Гусь-Хрустальном горело отделение больницы
Никто не пострадал
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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9 января в 10.06 в Гусь-Хрустальном загорелось здание кожно-венерологического отделения городской больницы. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что горит внутренняя отделка в подсобном помещении на первом этаже здания. 36 человек, находившихся в отделении срочно эвакуировали.
Пожар был полностью ликвидирован в 10.27. В его тушили 20 человек. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области