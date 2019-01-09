Во Владимире потратят 300 миллионов рублей на коммуникации к участкам многодетных семей

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:47:22+03:00

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Администрация города Владимира утвердила программу строительства дорог и коммуникаций к земельным участкам, выделяемым под строительство многодетным семьям. По ней к 2025 году предполагается подвести дороги к 87 участкам. Кроме того, планируется провести водопровод к 692 участникам и газифицировать 423 участка.

На программу средства выделены из областного и городского бюджета. Из региональной казны выделено 270 миллионов рублей, из городской - 31 миллион рублей.