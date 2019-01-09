2019-01-09T10:25:15+03:00
Общество

В Боголюбово открылся новый дом культуры

Раньше он находился в старой пристройке к храму
Артём Черепанов
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..Фото: Администрация Владимирской области
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7 января в поселке Боголюбово открылся новый дом культуры. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, сенатор Александр Пронюшкин, директор департамента культуры администрации области Алиса Биркова и и.о. главы Суздальского района Татьяна Срибная.

Раньше дом культуры находится в пристроенном в 1976 году помещении к церкви Иоакима и Анны. Оно отапливалась угольной котельной, зимой в ДК было холодно, крыша текла. Администрация Владимирской области решила поддержать проект строительства нового ДК и выделила на него 20 миллионов рублей.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Фото: Администрация Владимирской области

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