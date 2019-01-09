В Боголюбово открылся новый дом культуры
7 января в поселке Боголюбово открылся новый дом культуры. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, сенатор Александр Пронюшкин, директор департамента культуры администрации области Алиса Биркова и и.о. главы Суздальского района Татьяна Срибная.
Раньше дом культуры находится в пристроенном в 1976 году помещении к церкви Иоакима и Анны. Оно отапливалась угольной котельной, зимой в ДК было холодно, крыша текла. Администрация Владимирской области решила поддержать проект строительства нового ДК и выделила на него 20 миллионов рублей.
.Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области