2019-01-09T09:47:46+03:00
Происшествия

Муромлянин угрожал продавцу магазина ножом и требовал деньги

Возбуждено уголовное дело
Валерия Рудометова
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24 декабря прошлого года в полицию обратилась заведующая продуктовым магазином. Женщина сообщила, что неизвестный парень пытался украсть деньги из кассы.

Как сообщила пресс-служба УМВД, мужчина в маске, угрожая ножом, требовал от продавца всю выручку прямо при покупателях. Потом, не получив денег, он ушел из магазина.

Очевидцы смогли описать приметы предполагаемого вора. На следующий день был задержан 19-летний безработный житель Мурома. Он сказал, что хотел потратить деньги на личные нужды. Позже полицейские обнаружили маску и нож.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за разбой.

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